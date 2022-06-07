Ситуація в Маріуполі з кожним днем ​​стає дедалі критичнішою

На тлі дефіциту продовольства та води у мешканців Маріуполя, відсутності мінімальних комунальних умов у будинках для життя окупанти на пересувних екранах транслюють виступи путіна.





Маріуполь продовжує перебувати під окупацією росії та проросійських маріонеток «ДНР». Ситуація у місті з кожним днем стає дедалі критичнішою, пише "Матриця свободи".



Маріупольці, які досі залишаються у місті, скаржаться на гостру нестачу води та їжі, немає медикаментів. Місто завалене сміттям та трупами. Настало літо, а з ним і прийшли спекотні дні. Висока температура викликає швидке розкладання тіл загиблих, які все ще залишаються на вулицях та під завалами будівель або були поховані у неглибоких могилах прямо у дворах будинків. Таких тіл сотні та сотні.





З березня у місті немає централізованого водопостачання, світла та газу. На цей момент у кількох точках міста встановлено ємності з питною водою, однак доступ до неї надається після відбуття трудової повинності. Як правило, росіяни залучають людей до розчищення міста від сміття, завалів та трупів.



Назріває екологічна та епідеміологічна катастрофа, яка торкнеться не лише мирних жителів Маріуполя, а й російських солдатів, які у місті.



А пропагандисти, які сидять у москві, Донецьку... і транслюють промови путіна... не чують сильного запаху каналізації, запаху трупів, що розкладаються; вони не бачать собак, що бігають з людською рукою в пащі і доїдають залишки, вони не бачать щурів, гризунів, рознощиків епідемій холери, чуми.

Невже в кремлі вважають, що маріупольцям, які залишилися без дому, їжі, медикаментів і у своєму дворі похоронивши близьких людей, потрібні видовища у вигляді пропагандистських промов президента росії і неправдивих новин, як живеться в росії.



Так, люди змушені терпіти російську диктатуру, змушені виживати у нелюдських умовах, але це не означає, що Герой Маріуполь схилився перед ворогом. Маріупольці на все життя запам'ятали масові поховання своїх земляків та захисників міста, безневинно розстріляних мирних жителів у тому числі дітей, звірства російських мародерів та безсмертний подвиг українських героїв на заводі «Азовсталь». І жодна пропаганда у світі не здатна заглушити біль, страждання та бажання Перемоги над диктатурою 21-го століття!



Нагадуємо, у громадських місцях Маріуполя, а зараз це пункти роздачі гуманітарної допомоги – росіяни встановили екрани, що транслюють російські телевізійні новини та пропагандистські промови президента росії.