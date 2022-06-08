На Донеччині за добу окупанти поранили пʼятеро мирних мешканців

За 7 червня росіяни поранили ще 5 мирних жителів Донеччини: 2 в Очеретиному, 2 у Ласточкиному і 1 у Миколаївці.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Крім того, у Костянтинівці зареєстровано 1 людину, яка отримала поранення на Луганщині.



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.