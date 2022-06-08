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  • Окупантів стримують в Сєвєродонецьку, у Лисичанську небезпечно навіть в центральних районах, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
09:54, 8 червня
Надійне джерело

Окупантів стримують в Сєвєродонецьку, у Лисичанську небезпечно навіть в центральних районах, - ФОТО

На одній із центральних вулиць Лисичанська вчора після артилерійського обстрілу загинув місцевий житель.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Поранену в місті жінку госпіталізували одразу до Чернівців.

Окупантів стримують в Сєвєродонецьку, у Лисичанську небезпечно навіть в центральних районах, - ФОТО, фото-1



А ще пошкоджено декілька багатоповерхівок. Однак найбільше руйнувань, які зафіксовано на поточну годину, у Врубівці та Золотому. Там пошкоджено 25 будинків.

Окупантів стримують в Сєвєродонецьку, у Лисичанську небезпечно навіть в центральних районах, - ФОТО, фото-2



Із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню росіяни обстріляли Золоте-4 та Врубівку.

Окупантів стримують в Сєвєродонецьку, у Лисичанську небезпечно навіть в центральних районах, - ФОТО, фото-3



Ворог продовжує нищити заклади охорони здоров’я. Останній обстріл багатопрофільної лікарні було здійснено з артилерії калібром 240 мм. А днями окупанти зруйнували будівлю місцевої станції "швидкої допомоги".

Окупантів стримують в Сєвєродонецьку, у Лисичанську небезпечно навіть в центральних районах, - ФОТО, фото-4

Українські військові дають відсіч росіянам в Сєвєродонецьку – стримують штурм, бойові дії тривають.

Не мав успіху і наступ противника поблизу Тошківки. Ворог також намагався просунутися на напрямку Устинівки, однак наші захисники відкинули окупантів.

За минулу відбито одинадцять атак ворога, знищено три танки, п’ять артилерійських систем, дві бойові броньовані машини, тринадцять одиниць автомобільної техніки та три склади з боєприпасами противника. Підрозділами протиповітряної оборони збили два безпілотних літальних апарати типу «Орлан-10».

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#Луганщина #Гайдай #обстріли #Сєвєродонецьк #Лисичанськ #окупанти
Ольга Романова
редактор
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