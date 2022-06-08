Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 1400 танків

ЗСУ ліквідувала понад 31500 окупантів за період повномасштабної війни. 8 червня на фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ опублікували актуальні дані щодо втрат російських військ за період повномасштабної війни. Зокрема, вдалося знищити 212 літаків, 125 крилатих ракет, 53 спецтехніку. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 8 червня орієнтовно склали: особового складу - близько 31500 (+140) осіб ліквідовано;

танків - 1393 (+3) од,

бойових броньованих машин- 3429 (+13) од,

артилерійських систем - 703 (+9) од,

РСЗВ - 213 (+6) од,

засоби ППО - 96 (+0) од,

літаків - 212 (+0) од,

гелікоптерів - 178 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 559 (+6),

крилаті ракети - 125 (+0),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2406 (+1) од,

спеціальна техніка - 53 (+0). Найбільших втрат противник зазнав за минулу добу на Слов'янському напрямку.

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