11:10, 8 червня
Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 1400 танків
ЗСУ ліквідувала понад 31500 окупантів за період повномасштабної війни.
8 червня на фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ опублікували актуальні дані щодо втрат російських військ за період повномасштабної війни. Зокрема, вдалося знищити 212 літаків, 125 крилатих ракет, 53 спецтехніку.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 8 червня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 31500 (+140) осіб ліквідовано;
- танків - 1393 (+3) од,
- бойових броньованих машин- 3429 (+13) од,
- артилерійських систем - 703 (+9) од,
- РСЗВ - 213 (+6) од,
- засоби ППО - 96 (+0) од,
- літаків - 212 (+0) од,
- гелікоптерів - 178 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 559 (+6),
- крилаті ракети - 125 (+0),
- кораблі /катери - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2406 (+1) од,
- спеціальна техніка - 53 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав за минулу добу на Слов'янському напрямку.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
live comments feed...