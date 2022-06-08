Перспективи розблокування морських портів України для експорту зерна

Причиною зупинки експорту українського зерна у 2022 році стало російське вторгнення, захоплення частини узбережжя і морська блокада російськими ВМФ українських портів, в результаті чого мільйони тонн української пшениці та інших зернових не були доставлені в інші країни за контрактами, що поставило під загрозу голоду понад 2 млн людей по всьому світу.

Україна готова виконувати свої зобов’язання та експортувати зерно як і раніше, адже це забезпечує суттєві прибутки нашій країні, задовольняє попит традиційних споживачів, жодним чином не загрожує продовольчій безпеці самої України, а також підтримує продовольчу безпеку всього світу на належному рівні.

Окупанти шантажують світ голодом за допомогою блокади українського експорту зернових та прагнуть перекласти відповідальність за це на Київ, чим намагаються сприяти у досягненні своїх воєнних та політичних цілей в Україні, однак це їм наразі не вдається, адже цивілізований та демократичний світ тисне на росію все більше і більше.

Нещодавно з’явилась інформація щодо домовленості росії з Туреччиною про відновлення експорту українського зерна через одеській порт, однак будь-які домовленості про формат відновлення українського експорту через чорноморські порти не матимуть ваги без участі та врахування інтересів України, тому що до участі в теперішніх російсько-турецьких переговорах українська сторона запрошена не була.

Інтереси України полягають в тому, що українська сторона вимагає міжнародних гарантій для організації безпечного морського коридору та участі військово-морських сил інших країн у забезпеченні безпеки судноплавства територіальними водами України та водами міжнародної торгівельної зони.

Водночас, питання відновлення експорту зерна не може бути вирішене за рахунок послаблення оборони українського узбережжя від російських обстрілів та спроб висадження морського десанту.