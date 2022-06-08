Траса Лисичанськ - Бахмут дуже потужно обстрілюється росіянами, - Гайдай

"Ми маємо доступ в Лисичанськ, кожен день підвозимо гуманітарні вантажі і намагаємося зараз евакуювати людей по 10, по 15, по 20", - заявив він.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Траса Лисичанськ - Бахмут не контролюється російськими окупаційними військами. Однак вона обстрілюється дуже потужно.

При цьому він додав, що зараз проводиться евакуація з Лисичанська і Горської громади.

Нагадаємо, що за інформацією Генштабу на ранок, 8 червня, на Сєвєродонецькому напрямку наші воїни успішно стримують штурм в місті Сєверодонецьк, бойові дії тривають. В районі населеного пункту Тошківка наступ противника успіху не мав. Ворог також намагався просунутися на напрямку населеного пункту Устинівка, але українські захисники відкинули окупантів.

На Бахмутському напрямку противник збільшив інтенсивність застосування оперативно-тактичної та армійської авіації. Вів обстріли позицій наших підрозділів із мінометів, ствольної артилерії та реактивних ситем залпового вогню в районах населених пунктів Покровське, Берестове, Золоте-4, Врубівка, Травневе, Яковлівка і Доломітне. Завдав авіаударів вертольотами Ка-52 в районах населених пунктів Покровське, Відродження і Яковлівка.В районі населеного пункту Нагірне, в результаті вогневого ураження, завданого українськими воїнами, ворог відійшов на раніше займані позиції.