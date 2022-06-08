У Viber заявили, що сервіс працює на окупованих територіях Донбасу

Viber відновив роботу на тимчасово окупованих територіях та планує розширити команду.



Viber знову працює на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Це стало можливим, зокрема, завдяки зусиллям команди сервісу, - повідомили DOU в компанії.

Йдеться про то, щр з 6 червня Viber відновив роботу на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей.

«Фактично „влада“ „ЛДНР“ оголосила про блокування, але зараз Viber працює всюди, зокрема завдяки зусиллям нашої команди», — зазначили DOU у компанії.

Про те, що Viber був заблокований на території тимчасово окупованого Донбасу, стало відомо 3 червня. У компанії рішення назвали "намаганням обмежити безпечне спілкування людей".



Незаконні збройні формування ОРДЛО заявили, що сервіс заблокований, тому що українські військові вираховують об'єкти, по яких завдають ударів, за допомогою Viber, через нього нібито розкривають місцезнаходження критичної цивільної та військової інфраструктури.



У Viber заявляють, що все листування повністю зашифроване за замовчуванням і зараз сервіс працює без перебоїв у всій Україні.