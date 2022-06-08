Суд заборонив діяльність "Опозиційного блоку", партійне майно передав державі

Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії "Опозиційний блок".

Про це повідомили на сайтіруху "Чесно".

Судове засідання відбулося 8 червня. Тривало близько півтори години.

Згідно з рішенням суду, майно партії та всіх її осередків, передадуть державі. Щоправда, це рішення ще може бути оскаржене у Верховному Суді.

Фото: Рух "Чесно"

Хоча засідання суду формально було відкритим, але журналістів до зали судових засідань не допустили і пояснень не надали. Суд також не відповів на письмове клопотання про проведення відеотрансляції засідання.

У "Чесно" зазначили, що через закритість судового процесу про причини заборони Опоблоку стане відомо після публікації повного тексту судового рішення.