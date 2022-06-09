Захисники України з початку російського вторгнення знищили 31700 окупантів

Росія вже втратила в Україні 31 700 військових. За минулу добу захисники України знищили 200 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 9 червня орієнтовно склали:

особового складу - близько 31700 (+200);

танків -1398 (+5);

бойових броньованих машин - 3438 (+9);

артилерійських систем - 711 (+8);

РСЗВ - 213 (+0);

засоби ППО - 96 (+0);

літаків - 212 (+0);

гелікоптерів - 178 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 562 (+3);

крилаті ракети - 125 (+0);

кораблі /катери - 13 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 2421 (+15);

спеціальна техніка - 53 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.