10:02, 9 червня
У Бахмуті через обстріл окупантів вщент знищено школу, - ВІДЕО
У місті Бахмут Донецької області вщент знищено школу, яка недавно була відреставрована.
Про це повідомляє пресслужба Донецької ОВА.
Рятувальники розбирають завали, поліція документує злочин російської федерації. Поки ЗСУ не виженуть росіян, залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуація рятує життя!
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