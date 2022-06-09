  • Головна
  • У Бахмуті через обстріл окупантів вщент знищено школу, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
10:02, 9 червня

У Бахмуті через обстріл окупантів вщент знищено школу, - ВІДЕО

У місті Бахмут Донецької області вщент знищено школу, яка недавно була відреставрована.

Про це повідомляє пресслужба Донецької ОВА.

Рятувальники розбирають завали, поліція документує злочин російської федерації. Поки ЗСУ не виженуть росіян, залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуація рятує життя!

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #війна #обстріли #окупанти #Бахмут #школа
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Політичні новини", "Прес-реліз" та "Партнерський спецпроект" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту