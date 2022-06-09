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  • У "ДНР" призначено російський уряд: хто та звідки, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
11:46, 9 червня

У "ДНР" призначено російський уряд: хто та звідки, - ФОТО

Новим головою так званого "уряду ДНР" призначено громадянина росії Віталія Хоценка.

Про це пишуть інформ-ресурси "ДНР" з посиланням на відповідні "укази" главаря "ДНР" Дениса Пушиліна.

Колишнього голову "уряду" Олександра Ананченка було звільнено з посади. Пушилін розповів, що він займеться розвитком "державного сектора економіки ДНР".

Про нового очыльника "уряду ДНР" відомо, що росіянин Віталій Павлович Хоценко з 2019 року обіймав посаду директора департаменту регіональної промислової політики та проектного управління міністерства промисловості та торгівлі російської федерації. До цього працював міністром енергетики, промисловості та зв'язку Ставропольського краю.

У "ДНР" призначено російський уряд: хто та звідки, - ФОТО, фото-1

Також призначено першого заступника керівника "адміністрації глави ДНР" - громадянина рф Олександра Костянтиновича Костомарова. З 2021 він працював першим заступником губернатора Ульяновської області, до цього був віце-губернатором Липецької області РФ.

У "ДНР" призначено російський уряд: хто та звідки, - ФОТО, фото-2



Ще один росіянин став заступником голови "уряду" квазіреспублики - це  Євген Олександрович Солнцев. Раніше він обіймав посаду помічника міністра будівництва та ЖКГ Російської Федерації, до цього очолював дирекцію з комплексної реконструкції залізниць та будівництва об'єктів залізничного транспорту – філію ВАТ «РЖД».

У "ДНР" призначено російський уряд: хто та звідки, - ФОТО, фото-3

Окрім цього, відомо про росіянина Іллю Бубнова, якого призначено "заступником міністра молоді, спорту та туризму ДНР".

Бубнов у 2015 році закінчив Київський державний аграрний університет імені П. А. Столипіна. З 2016 до 2021 очолював омське регіональне відділення «Молодої гвардії». З 2019 року також був заступником керівника, начальником відділу агітаційно-пропагандистської роботи Омського регіонального виконавчого комітету партії «Єдина Росія», займався добровільним молодіжним громадським рухом «Волонтерська рота „Бойове братство“».

У "ДНР" призначено російський уряд: хто та звідки, - ФОТО, фото-4
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#ДНР #росія #урядДНР #Пушилін
Ольга Романова
редактор
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