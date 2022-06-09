У "ДНР" призначено російський уряд: хто та звідки, - ФОТО

Новим головою так званого "уряду ДНР" призначено громадянина росії Віталія Хоценка.

Про це пишуть інформ-ресурси "ДНР" з посиланням на відповідні "укази" главаря "ДНР" Дениса Пушиліна.

Колишнього голову "уряду" Олександра Ананченка було звільнено з посади. Пушилін розповів, що він займеться розвитком "державного сектора економіки ДНР".



Про нового очыльника "уряду ДНР" відомо, що росіянин Віталій Павлович Хоценко з 2019 року обіймав посаду директора департаменту регіональної промислової політики та проектного управління міністерства промисловості та торгівлі російської федерації. До цього працював міністром енергетики, промисловості та зв'язку Ставропольського краю.

Також призначено першого заступника керівника "адміністрації глави ДНР" - громадянина рф Олександра Костянтиновича Костомарова. З 2021 він працював першим заступником губернатора Ульяновської області, до цього був віце-губернатором Липецької області РФ.





Ще один росіянин став заступником голови "уряду" квазіреспублики - це Євген Олександрович Солнцев. Раніше він обіймав посаду помічника міністра будівництва та ЖКГ Російської Федерації, до цього очолював дирекцію з комплексної реконструкції залізниць та будівництва об'єктів залізничного транспорту – філію ВАТ «РЖД».

Окрім цього, відомо про росіянина Іллю Бубнова, якого призначено "заступником міністра молоді, спорту та туризму ДНР".

Бубнов у 2015 році закінчив Київський державний аграрний університет імені П. А. Столипіна. З 2016 до 2021 очолював омське регіональне відділення «Молодої гвардії». З 2019 року також був заступником керівника, начальником відділу агітаційно-пропагандистської роботи Омського регіонального виконавчого комітету партії «Єдина Росія», займався добровільним молодіжним громадським рухом «Волонтерська рота „Бойове братство“».