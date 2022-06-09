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  • Гайдай: Окупанти контролюють більшу частину Сєвєродонецька: бої точаться на вулицях всередині міста
Ольга Романова
редактор
10:51, 9 червня
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Гайдай: Окупанти контролюють більшу частину Сєвєродонецька: бої точаться на вулицях всередині міста

Окупанти контролюють більшу частину Сєвєродонецька. Промзона - наша, рашистів там немає.
Бої точаться тільки на вулицях всередині міста.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Лисичанськ повністю під українським контролем, росіяни хаотично потужно обстрілюють місто, маємо величезні руйнування житлового сектору

Загрози оточення наших військ на Луганщині немає. Більше 90% області тимчасово знаходиться під окупацією росії.

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#Луганщина #Гайдай #обстріли #Сєвєродонецьк #Лисичанськ #окупанти
Ольга Романова
редактор
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