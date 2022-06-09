11:12, 9 червня
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Зеленський: У Сєвєродонецьку зараз вирішується доля Донбасу
Сєвєродонецьк за підсумками й цієї доби, вже 105-ї доби повномасштабної війни, залишається епіцентром протистояння на Донбасі.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.
"Захищаємо наші позиції та завдаємо ворогу відчутних втрат. Це дуже жорстока битва, дуже важка. Мабуть, одна із найважчих за цю війну. Я вдячний кожному й кожній, хто обороняється на цьому напрямку. Багато в чому саме там зараз вирішується доля Донбасу».
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