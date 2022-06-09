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  • Зеленський: У Сєвєродонецьку зараз вирішується доля Донбасу
Ольга Романова
редактор
11:12, 9 червня
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Зеленський: У Сєвєродонецьку зараз вирішується доля Донбасу

Сєвєродонецьк за підсумками й цієї доби, вже 105-ї доби повномасштабної війни, залишається епіцентром протистояння на Донбасі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.

"Захищаємо наші позиції та завдаємо ворогу відчутних втрат. Це дуже жорстока битва, дуже важка. Мабуть, одна із найважчих за цю війну. Я вдячний кожному й кожній, хто обороняється на цьому напрямку. Багато в чому саме там зараз вирішується доля Донбасу».

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#Зеленський #Сєвєродонецьк #Донбас #війна
Ольга Романова
редактор
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