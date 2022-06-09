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  • Окупанти знову обстріляли Бахмут: снаряди влучили в машинобудівний завод, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
12:26, 9 червня
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Окупанти знову обстріляли Бахмут: снаряди влучили в машинобудівний завод, - ФОТО

Сьогодні зранку  Бахмут знову зазнав артилерійського обстрілу. Цього разу влучили у один із цехів ПАТ «Машинобудівний завод «Вістек».

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Окупанти знову обстріляли Бахмут: снаряди влучили в машинобудівний завод, - ФОТО, фото-1



До гасіння пожежі залучалося  7 чоловік особового складу.

Окупанти знову обстріляли Бахмут: снаряди влучили в машинобудівний завод, - ФОТО, фото-2
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#Бахмут #обстріл #завод #окупанти
Ольга Романова
редактор
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