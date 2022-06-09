12:26, 9 червня
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Окупанти знову обстріляли Бахмут: снаряди влучили в машинобудівний завод, - ФОТО
Сьогодні зранку Бахмут знову зазнав артилерійського обстрілу. Цього разу влучили у один із цехів ПАТ «Машинобудівний завод «Вістек».
Рятувальники Донеччини ліквідували загорання зруйнованих конструкцій, інформує МВС України..
До гасіння пожежі залучалося 7 чоловік особового складу.
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