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Окупанти знову обстріляли Бахмут: снаряди влучили в машинобудівний завод, - ФОТО

Сьогодні зранку Бахмут знову зазнав артилерійського обстрілу. Цього разу влучили у один із цехів ПАТ «Машинобудівний завод «Вістек».



Рятувальники Донеччини ліквідували загорання зруйнованих конструкцій, інформує МВС України..



До гасіння пожежі залучалося 7 чоловік особового складу.

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Ольга Романова редактор