Гайдай: Коли отримаємо західну далекобійну зброю наші захисники зможуть зачистити Сєвєродонецьк за два-три дні

Тривають вуличні бої в обласному центрі. Тиша у Сєвєродонецьку триває лише тоді, коли перезаряджають гармати.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

росіяни притримується своєї примітивної тактики: рясні обстріли артилерії, після - спроби прориву. Те саме відбувалося в уже знищених Рубіжному та Попасній. Ворог потужно гатить по промзоні, яку ми контролюємо



Якщо ми швидко отримаємо західну далекобійну зброю, то розпочнеться дуель артилерій, радянщина програє Заходу, і наші захисники зможуть зачистити Сєвєродонецьк за два-три дні



Евакуація з Сєвєродонецька поки неможлива, як і підвезення гумвантажів. Наразі лікарня має все необхідне, аби стабілізувати поранених. Гумвантажі щоденно завозяться до Лисичанська



Трасу «Лисичанськ-Бахмут» росіяни не контролюють, але постійно штурмують.