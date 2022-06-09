Загрози анексії Херсонської області

Росія не відмовилась від планів анексії Херсонської області, вона лише постійно відтерміновує це рішення, адже українські війська все ближче і ближче підходять до Херсону та тиснуть російську армію на цьому напрямку.

Ситуація настільки загрозлива для окупантів, що їм довелося знімати з Запорізького напрямку декілька батальйонно-тактичних груп для підсилення херсонського угруповання, адже Збройні сили України підійшли до міста на відстань 10 кілометрів та тепер мають змогу обстрілювати «рашистів» майже з усіх видів озброєння.

Головна причина невдач окупантів у Херсонській області та самому Херсоні - це опір місцевого населення та успішні дії Збройних сил України, з чим росіяни на даний час нічого зробити не можуть.

Ворог не контролює 100% Херсонської області, а ЗСУ визволили вже низку населених пунктів і не планують на цьому зупинятися перехопивши стратегічну ініціативу та все більше притискає ворога до адміністративних мереж з Автономною республікою Крим.

Будь-які референдуми організовані росіянами на окупованих територіях є незаконними і юридично нікчемними, адже суперечать усім можливим нормам міжнародного права. Псевдореферендумами москва не лише руйнує міжнародне право, але й виводить поза межі закону такі категорії як суверенітет і територіальна цілісність рф.

Окупанти змушують вчителів окупованих територій Херсонщини переводити навчання на російські освітні програми, здійснюють інші заходи з деукраїнізації.

Україна ніколи не відмовиться від своїх територій і своїх громадян, а загарбнику будуть виставлені рахунки за всі його діяння.