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  • Загрози анексії Херсонської області
Роман Лазоренко
головний редактор
19:08, 9 червня

Загрози анексії Херсонської області

Росія не відмовилась від планів анексії Херсонської області, вона лише постійно відтерміновує це рішення, адже українські війська все ближче і ближче підходять до Херсону та тиснуть російську армію на цьому напрямку.

Ситуація настільки загрозлива для окупантів, що їм довелося знімати з Запорізького напрямку декілька батальйонно-тактичних груп для підсилення херсонського угруповання, адже Збройні сили України підійшли до міста на відстань 10 кілометрів та тепер мають змогу обстрілювати «рашистів» майже з усіх видів озброєння.

Головна причина невдач окупантів у Херсонській області та самому Херсоні - це опір місцевого населення та успішні дії Збройних сил України, з чим росіяни на даний час нічого зробити не можуть.

Ворог не контролює 100% Херсонської області, а ЗСУ визволили вже низку населених пунктів і не планують на цьому зупинятися перехопивши стратегічну ініціативу та все більше притискає ворога до адміністративних мереж з Автономною республікою Крим.

Будь-які референдуми організовані росіянами на окупованих територіях є незаконними і юридично нікчемними, адже суперечать усім можливим нормам міжнародного права. Псевдореферендумами москва не лише руйнує міжнародне право, але й виводить поза межі закону такі категорії як суверенітет і територіальна цілісність рф.

Окупанти змушують вчителів окупованих територій Херсонщини переводити навчання на російські освітні програми, здійснюють інші заходи з деукраїнізації.

Україна ніколи не відмовиться від своїх територій і своїх громадян, а загарбнику будуть виставлені рахунки за всі його діяння.

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#Херсонщина #окупація #анексія
Роман Лазоренко
головний редактор
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