Бутусов: В України є великі шанси перемогти на Донбасі

Немає жодних підстав сподіватися, що Росія зупиниться на Донбасі. Росія зупиниться тільки там, де будуть знищені російські ударні угруповання

Наразі Збройні Сили надійно утримують промзону Сєвєродонецька. Дії проводяться зараз більш активно. Ситуація на тому напрямку на цей момент стає більш контрольованою. І ефективність застосування передусім артилерії, кількість боєприпасів там явно стали більшими. Противник нашу активність відчув на собі, пише в "НВ" військовий експерт Юрій Бутусов.

У відповідь ворог кидає в бій сили першого армійського корпусу, другого армійського корпусу ЗС РФ, другу та сьому мотострілецькі бригади, ударні групи, посилені деякими спецпідрозділами російських військ та авіацією. Вони завдають артилерійських ударів, танки обстрілюють промзону.

Противник намагається завдати нам вогневе ураження. У них велика кількість боєприпасів, авіація надає підтримку, але наші воїни зараз в промзоні закріпилися і протидіють, завдають ударів по противнику. Російські війська несуть значні втрати.

Однак загроза оточення в районі Сєвєродонецька існувала і продовжує існувати. Але вона не безпосередньо у місті Сєвєродонецьк. Противник намагається оточити усе наше угруповання на півночі Донбасу в районі Лисичанська, Сєвєродонецька. Для цього він завдає ударів від Попасної до Бахмуту, намагається вийти на Сіверськ, перекрити єдину трасу постачання району.

По-друге, противник намагається пробити наш фронт в районі населених пунктів Тошківка, Гірське, Золоте. Тобто теж намагається і там розхитати нашу оборону. Спроби оточення є, але вони в іншому місці. Не в Сєвєродонецьку безпосередньо, а південніше.

«Траса життя» Бахмут-Лисичанськ охоплена противником. Звичайно, вона ним прострілюється, і користуватися нею наші сили зараз не можуть. Тому все постачання іде через Сіверськ, і противник, звичайно, намагається вийти на Сіверськ, оточити наші війська. Але це дуже повільне продавлювання нашої оборони, воно йде з великими втратами для росіян.

В Сєвєродонецьку вуличних боїв вже немає, оскільки ми вийшли на промзону. Зараз ідуть артилерійські дуелі, покращення позицій на околицях, в районі промзони. Для того, щоб в сучасних умовах проводити наступ, потрібно завдати ураження вогневим засобам противника — завдавати втрат артилерії, танкам, знищити управління, і таким чином здобути перевагу, захопити тактичну ініціативу в тому районі.

На більшій частині міста майже не було вуличних боїв. Бої були виключно на околиці, тому руйнування в цілому незначні, якщо порівнювати, наприклад, з сусіднім містом Рубіжне, що було повністю знесено.

Загалом в України є великі шанси перемогти на Донбасі. Після того, як зараз постачають артилерію 155 міліметрів, боєприпаси, звичайно, що можливості наші для спротиву значно збільшилися. Ми посилилися. У нас велика кількість людей, є бойові підрозділи.

Треба розуміти, що противник зараз почав артилерійський наступ, змінив значно тактику. Нам треба під цю тактику, звичайно, змінюватися і випереджати ворога. Нам треба йти вперед. Ресурсні, людські можливості в нас є.

Треба розуміти, що російське просування ніколи не виглядало абсолютно невідворотнім. Російська перевага є за рахунок того, що противник діє цілеспрямовано, зосереджує всі ресурси, має велику перевагу в техніці, в боєприпасах, має певну організацію управління. Протидіяти цьому важко, але можливо за рахунок більш гнучкої тактики, більшого бойового досвіду, нашої артилерії, боєприпасів. Ми ще довго не зможемо отримати технічну перевагу над Росією в кількості. Навряд чи це в найближчій перспективі буде. Але навіть тих сил, які в нас є, ресурсів вже достатньо для розгрому противника, для завдання йому дуже серйозних втрат.

Наш противник обрав стратегію тотальної війни. І в цій тотальній війні противник розуміє, що він воює проти народу України. Тобто їм треба знищити ті об'єкти, які дозволяють народу продовжувати життя на даній території. Вони розуміють, що українці єдині, вони підтримують армію. Для того, щоб програла армія, треба знищити умови для існування українського народу. Тому, звичайно, іде цілеспрямоване знищення об'єктів інфраструктури в різних містах.

Я днями був у селі Гірське, бачив знищену школу, де не було жодних взагалі ознак, що там хтось перебував. Наші військові вже знають, що ворог знищує школи, і, звичайно, розуміє, що це дуже небезпечне місце для розташування. Але противник бомбами знищив школу, зруйнував її, тому що в них просто такий план. Вони хочуть викликати міграцію населення, таким чином паралізувати економіку і економічно знищити Україну, як державу. Тобто обмежити наші можливості спротиву. Це свідома стратегія РФ. І вони знищують все більше і більше цивільних об'єктів.

Немає жодних підстав сподіватися, що Росія зупиниться на Донбасі. Росія зупиниться тільки там, де будуть знищені російські ударні угруповання.