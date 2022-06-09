Бутусов: В України є великі шанси перемогти на Донбасі
Немає жодних підстав сподіватися, що Росія зупиниться на Донбасі. Росія зупиниться тільки там, де будуть знищені російські ударні угруповання
Наразі Збройні Сили надійно утримують промзону Сєвєродонецька. Дії проводяться зараз більш активно. Ситуація на тому напрямку на цей момент стає більш контрольованою. І ефективність застосування передусім артилерії, кількість боєприпасів там явно стали більшими. Противник нашу активність відчув на собі, пише в "НВ" військовий експерт Юрій Бутусов.
Противник намагається завдати нам вогневе ураження. У них велика кількість боєприпасів, авіація надає підтримку, але наші воїни зараз в промзоні закріпилися і протидіють, завдають ударів по противнику. Російські війська несуть значні втрати.
Однак загроза оточення в районі Сєвєродонецька існувала і продовжує існувати. Але вона не безпосередньо у місті Сєвєродонецьк. Противник намагається оточити усе наше угруповання на півночі Донбасу в районі Лисичанська, Сєвєродонецька. Для цього він завдає ударів від Попасної до Бахмуту, намагається вийти на Сіверськ, перекрити єдину трасу постачання району.
По-друге, противник намагається пробити наш фронт в районі населених пунктів Тошківка, Гірське, Золоте. Тобто теж намагається і там розхитати нашу оборону. Спроби оточення є, але вони в іншому місці. Не в Сєвєродонецьку безпосередньо, а південніше.
«Траса життя» Бахмут-Лисичанськ охоплена противником. Звичайно, вона ним прострілюється, і користуватися нею наші сили зараз не можуть. Тому все постачання іде через Сіверськ, і противник, звичайно, намагається вийти на Сіверськ, оточити наші війська. Але це дуже повільне продавлювання нашої оборони, воно йде з великими втратами для росіян.
В Сєвєродонецьку вуличних боїв вже немає, оскільки ми вийшли на промзону. Зараз ідуть артилерійські дуелі, покращення позицій на околицях, в районі промзони. Для того, щоб в сучасних умовах проводити наступ, потрібно завдати ураження вогневим засобам противника — завдавати втрат артилерії, танкам, знищити управління, і таким чином здобути перевагу, захопити тактичну ініціативу в тому районі.
Загалом в України є великі шанси перемогти на Донбасі. Після того, як зараз постачають артилерію 155 міліметрів, боєприпаси, звичайно, що можливості наші для спротиву значно збільшилися. Ми посилилися. У нас велика кількість людей, є бойові підрозділи.
Треба розуміти, що противник зараз почав артилерійський наступ, змінив значно тактику. Нам треба під цю тактику, звичайно, змінюватися і випереджати ворога. Нам треба йти вперед. Ресурсні, людські можливості в нас є.
Треба розуміти, що російське просування ніколи не виглядало абсолютно невідворотнім. Російська перевага є за рахунок того, що противник діє цілеспрямовано, зосереджує всі ресурси, має велику перевагу в техніці, в боєприпасах, має певну організацію управління. Протидіяти цьому важко, але можливо за рахунок більш гнучкої тактики, більшого бойового досвіду, нашої артилерії, боєприпасів. Ми ще довго не зможемо отримати технічну перевагу над Росією в кількості. Навряд чи це в найближчій перспективі буде. Але навіть тих сил, які в нас є, ресурсів вже достатньо для розгрому противника, для завдання йому дуже серйозних втрат.
Немає жодних підстав сподіватися, що Росія зупиниться на Донбасі. Росія зупиниться тільки там, де будуть знищені російські ударні угруповання.