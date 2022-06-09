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  • У Сєвєродонецьку ще залишається близько 10 тисяч мешканців: третина міста зруйнована
Ольга Романова
редактор
13:56, 9 червня
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У Сєвєродонецьку ще залишається близько 10 тисяч мешканців: третина міста зруйнована

Голова міської військової адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк розповів про ситуацію у місті станом на день 9 червня.

Збройні сили України контролюють промзону та прилеглі житлові квартали. Руйнувань дуже багато: третина кварталів потребуватиме нової забудови.

Гуманітарна ситуація в місті майже критична. У Сєвєродонецьку ще залишається близько 10 тисяч населення.

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#Сєвєродонецьк #ЗСУ #окупанти #обстріли
Ольга Романова
редактор
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