У Сєвєродонецьку ще залишається близько 10 тисяч мешканців: третина міста зруйнована

Голова міської військової адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк розповів про ситуацію у місті станом на день 9 червня.

Збройні сили України контролюють промзону та прилеглі житлові квартали. Руйнувань дуже багато: третина кварталів потребуватиме нової забудови.

Гуманітарна ситуація в місті майже критична. У Сєвєродонецьку ще залишається близько 10 тисяч населення.