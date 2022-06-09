13:56, 9 червня
Надійне джерело
У Сєвєродонецьку ще залишається близько 10 тисяч мешканців: третина міста зруйнована
Голова міської військової адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк розповів про ситуацію у місті станом на день 9 червня.
Збройні сили України контролюють промзону та прилеглі житлові квартали. Руйнувань дуже багато: третина кварталів потребуватиме нової забудови.
Гуманітарна ситуація в місті майже критична. У Сєвєродонецьку ще залишається близько 10 тисяч населення.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
live comments feed...