ЗСУ знищили базу ПВК «Вагнер» на Луганщині, - ВІДЕО
Збройні сили України знищили базу приватної військової компанії «Вагнер» із росії, розташованої на стадіоні «Перемога» у Кадіївці (колишній Стаханов) на Луганщині.
Про це повідомило видання Армія FM у Twitter.
Український історик Михайло Жирохов зазначив, що за його інформацією, на базі «вагнерівців» вижила лише одна людина.
Інформацію підтвердив військовий журналіст Роман Бочкала.
За його словами, база ПВК «Вагнер» у Кадіївці була на території місцевого стадіону.
Внаслідок масованого удару об'єкт ЗС рф був знищений. Бочкала стверджує, що після обстрілу лише одному найманцю з ПВК «Вагнер» вдалося вижити.
«Горить стадіон у Стаханові, де була розташована база ПВК «Вагнер». За попередньою інформацією, 1 вижив», – йдеться у повідомленні журналіста.
Окупаційна адміністрація Луганської області повідомляє, що вогонь по непідконтрольній Україні Кадіївці вели із реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град». Обстріл, за даними окупаційної «генпрокуратури лнр», здійснено близько 5:00 ранку 9 червня.
Окупанти стверджували, що в результаті удару по Кадіївці загинули, як мінімум, троє місцевих жителів, але про найманців промовчали.