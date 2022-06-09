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  • ЗСУ знищили базу ПВК «Вагнер» на Луганщині, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
14:37, 9 червня
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ЗСУ знищили базу ПВК «Вагнер» на Луганщині, - ВІДЕО

Збройні сили України знищили базу приватної військової компанії «Вагнер» із росії, розташованої на стадіоні «Перемога» у Кадіївці (колишній Стаханов) на Луганщині.

Про це повідомило видання Армія FM у Twitter.

Український історик Михайло Жирохов зазначив, що за його інформацією, на базі «вагнерівців» вижила лише одна людина.

Інформацію підтвердив військовий журналіст Роман Бочкала.

За його словами, база ПВК «Вагнер» у Кадіївці була на території місцевого стадіону.

Внаслідок масованого удару об'єкт ЗС рф був знищений. Бочкала стверджує, що після обстрілу лише одному найманцю з ПВК «Вагнер» вдалося вижити.

«Горить стадіон у Стаханові, де була розташована база ПВК «Вагнер». За попередньою інформацією, 1 вижив», – йдеться у повідомленні журналіста.

Окупаційна адміністрація Луганської області повідомляє, що вогонь по непідконтрольній Україні Кадіївці вели із реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град». Обстріл, за даними окупаційної «генпрокуратури лнр», здійснено близько 5:00 ранку 9 червня.

Окупанти стверджували, що в результаті удару по Кадіївці загинули, як мінімум, троє місцевих жителів, але про найманців промовчали.

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#Луганщина #Кадіївка #ПВКВагнер #база #знищення
Ольга Романова
редактор
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