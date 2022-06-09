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  • В ОРДО до смертної кари засудили трьох бійців Інтернаціонального легіону, які воювали за Україну
Ольга Романова
редактор
21:49, 9 червня
Надійне джерело

В ОРДО до смертної кари засудили трьох бійців Інтернаціонального легіону, які воювали за Україну

В ОРДО так званий суд засудив до смертної кари трьох бійців Інтернаціонального легіону оборони України.

Інформацію поширили російські пропагандистські ЗМІ, інформує Lb.ua.

У пресслужбі 72 окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців повідомили, що вирок винесли двом британцям Ейдену Асліну і Шону Піннеру, а також марокканцю Саадуну Брагіму. Також поширили відео "вироку".

В Інтернаціональному легіоні раніше оприлюднили заяву щодо інформації про смертні вироки для своїх бійців.

У ній зазначили, що всі члени легіону є військовослужбовцями ЗСУ, тому "Ендрю Хілл, який кілька тижнів перебував у полоні в руках російських маріонеток, захищений Женевською конвенцією".

У легіоні наголосили, що "страта військовополонених є військовим злочином. кримінальне переслідування за законну участь у бойових діях також є порушенням Женевської конвенції". 

"З легіонерами, які потрапили в полон, треба поводитися відповідно до міжнародного закону. Їм має бути забезпечено нормальне житло, медичне лікування та поводження з повагою та гідністю", - йдеться в заяві.

Також український Генштаб оприлюднив заяву щодо статусу іноземних громадян та осіб без громадянства, які беруть участь у бойових діях на території України в складі ЗСУ.

У ній командування наголосило, що ці бійці прийняті добровільно на військову службу за контрактом згідно з Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу".

"Відповідні особи є військовослужбовцями Збройних Сил України на яких, згідно з положеннями Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 року і Додаткових протоколів до них 1977 року, поширюється правовий статус комбатантів. Цей статус, серед іншого, наділяє таких осіб правом на поводження з ними як з військовополоненими в разі потрапляння в руки ворога", - зазначили в Генштабі.

У командуванні нагадали, що Женевські конвенції 1949 року забороняють "будь-які незаконні акти, у тому числі насилля, залякування чи бездіяльність щодо військовополонених, та зобов’язують до гуманного поводження з військовослужбовцями, які перебувають у полоні".

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#ОРДО #днр #іноземнийлегіон
Ольга Романова
редактор
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