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  • На Донбасі ЗСУ відбили сім атак ворога: знищено 10 танків та чотири бойові броньовані машини
Ольга Романова
редактор
09:24, 10 червня

На Донбасі ЗСУ відбили сім атак ворога: знищено 10 танків та чотири бойові броньовані машини

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання об’єднаних сил відбили за добу, 9 червня, 7 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої.
Як інформує пресс-центр угруповання Об’єднаних сил українські воїни знищили:
• 10 танків
• 7 артилерійських систем;
• 4 бойові броньовані машини;
• 3 спеціальні броньовані автомобілі;
• 4 одиниці автомобільної техніки;
• 1 склад з боєприпасами.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 5 безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10».
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#Донбас #війна #ЗСУ #окупанти
Ольга Романова
редактор
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