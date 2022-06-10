На Донбасі ЗСУ відбили сім атак ворога: знищено 10 танків та чотири бойові броньовані машини

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання об’єднаних сил відбили за добу, 9 червня, 7 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої. Як інформує пресс-центр угруповання Об’єднаних сил українські воїни знищили: • 10 танків • 7 артилерійських систем; • 4 бойові броньовані машини; • 3 спеціальні броньовані автомобілі; • 4 одиниці автомобільної техніки; • 1 склад з боєприпасами. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 5 безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10».

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Ольга Романова редактор