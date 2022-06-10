Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 32 000 окупантів

За минулу добу українські захисники ліквідували ще 200 окупантів. Загальні втрати російської армії з 24 лютого по 10 червня склали орієнтовно 31 900. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Інші втрати: танків –1409 (+11)

бойових броньованих машин – 3450 (+12)

артилерійських систем – 712 (+1)

РСЗВ – 222 (+9)

засоби ППО – 97 (+1)

літаків – 212 (+0)

гелікоптерів – 178 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 572 (+10)

крилаті ракети – 125 (+0)

кораблі/катери – 13 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 2438 (+17)

спеціальна техніка – 54 (+1).

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Роман Лазоренко головний редактор