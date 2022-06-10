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  • Це на зрада й не полон: мер Маріуполя заявив, що йде підготовка до повернення захисників "Азовсталі"
Ольга Романова
редактор
11:57, 10 червня

Це на зрада й не полон: мер Маріуполя заявив, що йде підготовка до повернення захисників "Азовсталі"

Мер Маріуполя Вадим Бойко розповів про ситуацію з поверненням захисників Маріуполя із російського полону.

Про це він сказав у ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу.

Закрема, він відповів, що відомо про захисників Маріуполя, які перебували на "Азовсталі".

"На 100% сьогодні можу сказати лише одне, що над цим питанням сьогодні працюють все, щоб наші героїчні захисники Маріуполя повернулися в Україну. Нагадую, що це не зрада, не здавання в полон, а як було проголошено – евакуація і що безпосередньо буде обмін полоненими. І до цього ми готуємось", - сказав Бойченко.

"Є кілька речей, які я не можу, на жаль, сказати, що робиться сьогодні, щоб допомогти їм. Щоб там, де вони зараз є, щоб їм було зручно. Безпосередньо керує цим процесом Президент України Володимир Зеленський. Сьогодні голова військової адміністрації та Запоріжжя, та Донецького регіону також беруть у цьому участь. Тобто, працюють усе, щоб це сталося. Головне, що є керівники, які відповідають за це", - сказав Бойченко.

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#Азовсталь #Маріуполь #полон #Бойченко
Ольга Романова
редактор
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