Євакуація зі Слов'янська та Бахмута не буде заборенена - Кириленко

У соцмережах поширюють інформацію, начебто при загостренні бойових дій буде заборонена евакуація зі Слов'янська та Бахмута.

Це — відверта брехня, яка підспівує російській пропаганді, - повідомляє очільник Донецької ОДА Павло Кириленко у Телеграмі 10 червня.

"Донецька ОВА разом із місцевою владою, рятувальниками, поліцією та військовими здійснює евакуацію цивільних з найпершого дня повномасштабного вторгнення. Ми евакуюємо всіх охочих, навіть під ворожими обстрілами. Евакуюємо постійно і безплатно. При цьому важливо, щоб евакуація була своєчасною. Кожен виїзд під обстрілами — це загроза не тільки для тих, хто виїжджає, але й для тих, хто вивозить. Тому я вкотре закликаю: евакуюйтесь! Евакуюйтесь вчасно! Не чекайте, поки активні бойові дії дійдуть до вашого дому! І ще — не вірте маячні із незрозумілих джерел. Війна іде не тільки на полі бою, але й в інформаційному просторі. Довіряйте тільки офіційним джерелам інформації!", - закликає керівник області.