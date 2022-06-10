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  • Євакуація зі Слов'янська та Бахмута не буде заборенена - Кириленко
Ольга Романова
редактор
12:31, 10 червня

Євакуація зі Слов'янська та Бахмута не буде заборенена - Кириленко

У соцмережах поширюють інформацію, начебто при загостренні бойових дій буде заборонена евакуація зі Слов'янська та Бахмута.

Це — відверта брехня, яка підспівує російській пропаганді, - повідомляє очільник Донецької ОДА Павло Кириленко у Телеграмі 10 червня.

"Донецька ОВА разом із місцевою владою, рятувальниками, поліцією та військовими здійснює евакуацію цивільних з найпершого дня повномасштабного вторгнення. Ми евакуюємо всіх охочих, навіть під ворожими обстрілами. Евакуюємо постійно і безплатно. При цьому важливо, щоб евакуація була своєчасною. Кожен виїзд під обстрілами — це загроза не тільки для тих, хто виїжджає, але й для тих, хто вивозить. Тому я вкотре закликаю: евакуюйтесь! Евакуюйтесь вчасно! Не чекайте, поки активні бойові дії дійдуть до вашого дому! І ще — не вірте маячні із незрозумілих джерел. Війна іде не тільки на полі бою, але й в інформаційному просторі. Довіряйте тільки офіційним джерелам інформації!", - закликає керівник області.

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#євакуація #Бахмут #Словʼянськ #війна
Ольга Романова
редактор
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