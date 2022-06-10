Ребров відповів на чутки про те, що він очолить "Шахтар"

Головний тренер "Аль-Айна" Сергій Ребров висловився про перспективу очолити донецький "Шахтар". За словами українського фахівця, він не має пропозиції від "гірників".

"Зараз йде війна в нашій країні, а ми розмірковуємо, хто буде тренером у якійсь команді. Давайте ми закінчимо війну, а потім говоритимемо про футбол. Звичайно, важливо підготувати команди для участі в єврокубках, адже вони мають гідно представити нашу країну на міжнародній арені і показати, що ми – сильна нація", - цитує Реброва FanDay.

"Я не знаю, хто буде тренером у "Шахтарі", а написати кандидатом можуть будь-кого. Жодної пропозиції від "Шахтаря" в мене не було і немає! Зараз я працюю в "Аль-Айні", мій контракт закінчується 1 липня, а далі подивимося", - зазначив український спеціаліст.

Нагадаємо, контракт Реброва з "Аль-Айном" розрахований за системою 1+1. При цьому емірат