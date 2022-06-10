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  • У Нідерландах відбулось останнє судове засідання щодо збитого над Донбасом MH17
Ольга Романова
редактор
18:21, 10 червня
Надійне джерело

У Нідерландах відбулось останнє судове засідання щодо збитого над Донбасом MH17

У Нідерландах завершилося останнє судове засідання щодо загибелі рейсу "Малайзійських авіаліній", збитого у небі над Донбасом у липні 2014 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у Twitter Об’єднаної міжнародної групи з кримінального розслідування щодо MH17.

"Сьогодні був останній день суду щодо MH17. Оголошення вироку очікується у листопаді або грудні 2022 року", - зазначають у повідомленні. 

На засіданнях 9 та 10 червня у суді виступав захист одного з чотирьох обвинувачених – росіянина Олега Пулатова, намагаючись опонувати аргументам сторони звинувачення.

Як повідомляє NOS, Пулатов у фінальному слові продовжував заперечувати свою провину і наполягав, що й після 7 років розслідування "досі до кінця не зрозуміло, що відбулося".

Розгляд справи в Окружному суді Гааги триває з березня 2020 року.

Паралельно з цими слуханнями, Австралія разом із Нідерландами розпочали справу в Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO).

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#Нідерланди #Донбас #БоінгMH17 #суд
Ольга Романова
редактор
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