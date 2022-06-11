На Донбасі ЗСУ відбили 14 атак ворога: знищено чотири танки та 11 бойових броньованих машин

За минулу добу захисниками та захисницями України на Донецькому та Луганському напрямках відбито чотирнадцять атак ворога.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Знищено чотири танки, дві артилерійських системи, одинадцять бойових броньованих машин, три одиниці автомобільної техніки та склад з боєприпасами противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили чотири безпілотних літальні апарати типу “Орлан-10”.