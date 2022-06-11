На Донеччині за добу окупанти вбили двох мирних мешканців

За вчора, 10 червня, росіяни вбили ще двох мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Від рук росіян загинули двоє мирних жителів у Костянтинівці та Гірнику.

Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано одній людині, пораненій на Луганщині.

“Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі”, – повідомив очільник Донеччини.