Гайдай: російські загарбники увійшли в Оріхове, штурмують Сєвєродонецьк
Російські загарбники вдарили по Врубівці вогнеметною системою, увійшли в Оріхове, штурмують Сєвєродонецьк, інформація про кількість жертв уточнюється.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram
"Триває наступ росіян у напрямку Новотошківське – Оріхове, ворог закріплюється на північній околиці населеного пункту Оріхове. Продовжує вести штурмові дії у Сєвєродонецьку".
Упродовж 10 червня противник відкривав вогонь із різного типу озброєння по Сєверодонецьку, Лисичанську, Устинівці, Тошківці, Золотому, Нирковому, Гірському, Врубівці, Комишувасі.
Часткових або повних руйнувань житлового фонду дуже багато.
У результаті застосування ворогом вогнеметної реактивної системи у Врубівці вигоріло багато будинків.
Російська армія не залишила вцілілих промислових об’єктів в Рубіжному та Попасній, знищує заводи в Лисичанську та Сєвєродонецьку.
10 червня під час чергового обстрілу окупанти пошкодили залізничне депо "Азоту", також зафіксовані влучання в будівлі цегляного та дослідницького заводів. У Лисичанську ворожі снаряди влучили на територію склозаводу, обстрілами пошкоджено школу та кулінарний ліцей.
Гайдай також додав, що п’ятьох поранених за останні дні жителів Лисичанська госпіталізували до лікарень Дніпра та Львова.