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  • Гайдай: російські загарбники увійшли в Оріхове, штурмують Сєвєродонецьк
Ольга Романова
редактор
10:06, 11 червня
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Гайдай: російські загарбники увійшли в Оріхове, штурмують Сєвєродонецьк

Російські загарбники вдарили по Врубівці вогнеметною системою, увійшли в Оріхове, штурмують Сєвєродонецьк, інформація про кількість жертв уточнюється.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

"Триває наступ росіян у напрямку Новотошківське – Оріхове, ворог закріплюється на північній околиці населеного пункту Оріхове. Продовжує вести штурмові дії у Сєвєродонецьку".

Упродовж 10 червня противник відкривав вогонь із різного типу озброєння по Сєверодонецьку, Лисичанську, Устинівці, Тошківці, Золотому, Нирковому, Гірському, Врубівці, Комишувасі. 

 
Фото з Telegram Гайдая

Часткових або повних руйнувань житлового фонду дуже багато.

У результаті застосування ворогом вогнеметної реактивної системи у Врубівці вигоріло багато будинків. 

 
Фото з Telegram Гайдая

Російська армія не залишила вцілілих промислових об’єктів в Рубіжному та Попасній, знищує заводи в Лисичанську та Сєвєродонецьку.   

 
Фото з Telegram Гайдая

10 червня під час чергового обстрілу окупанти пошкодили залізничне депо "Азоту", також зафіксовані влучання в будівлі цегляного та дослідницького заводів. У Лисичанську ворожі снаряди влучили на територію склозаводу, обстрілами пошкоджено школу та кулінарний ліцей. 

 
Фото з Telegram Гайдая

Гайдай також додав, що п’ятьох поранених за останні дні жителів Лисичанська госпіталізували до лікарень Дніпра та Львова.

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#Луганщина #Гайдай #Сєвєродонецьк #ЗСУ #окупанти #Оріхове
Ольга Романова
редактор
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