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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили 32050 окупантів та 1419 танків
Роман Лазоренко
головний редактор
10:21, 11 червня
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 32050 окупантів та 1419 танків

З початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України по сьогодні російська армія орієнтовано втратила близько 32 050 військових, 1 419 танків та 212 літаків.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Станом на 11 червня орієнтовні втрати окупантів склали:

  • особового складу – близько 32 050 (+150) осіб,
  • танків ‒ 1 419 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 466 (+16) од,
  • артилерійських систем – 712 (+0) од,
  • РСЗВ – 222 (+0) од,
  • засоби ППО – 97 (+0) од,
  • літаків – 212 (+0) од,
  • гелікоптерів – 178 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 579 (+7),
  • крилаті ракети – 125 (+0),
  • кораблі та катери – 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 448 (+10) од,
  • спеціальна техніка – 54 (+0).

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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