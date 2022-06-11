14:02, 11 червня
ЗСУ звільнили на Херсонщині селище Таврійське
Збройні сили України ведуть у Херсонській області контрнаступ на напрямках Киселівка, Солдатське та Олександрівка.
Про це повідомляє Херсонська міська рада на свої сторінці у Facebook
"Українські війська ведуть контрнаступ на напрямках Киселівка, Солдатське та Олександрівка Херсонської області".
Повідомляється, що селище Таврійське перебуває повністю під контролем України.
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