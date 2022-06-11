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Роман Лазоренко
головний редактор
14:02, 11 червня

ЗСУ звільнили на Херсонщині селище Таврійське

Збройні сили України ведуть у Херсонській області контрнаступ на напрямках Киселівка, Солдатське та Олександрівка.

Про це повідомляє Херсонська міська рада на свої сторінці у Facebook

"Українські війська ведуть контрнаступ на напрямках Киселівка, Солдатське та Олександрівка Херсонської області".

ЗСУ звільнили на Херсонщині селище Таврійське, фото-1

Повідомляється, що селище Таврійське перебуває повністю під контролем України.

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#ЗСУ #Херсонщина #контрнаступ #Таврійське
Роман Лазоренко
головний редактор
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