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  • Зеленський: "велика" Росія - краде тролейбуси у Маріуполі
Ольга Романова
редактор
14:48, 11 червня
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Зеленський: "велика" Росія - краде тролейбуси у Маріуполі

Президент Володимир Зеленський вважає, щоб Росія намагається повністю знищити міжнародне право, що спокійно грабувати окуповані території.

Про це Зеленський заявив під час виступу на азійському безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла". 

За словами Зеленського, з 24 лютого Росія намагається зробити неможливим вільне життя в Україні, для чого обстрілює міста і зробила Чорне море найбільш небезпечним на планеті.

"Одних тільки крилатих ракет Росія застосувала уже 2595 проти України.

Росія активно грабує території, які їй вдалося окупувати. Звідти вивозять все. Абсолютно. Від машин, які залишились у дворах, до обладнання захоплених заводів, від металобрухту до зерна.

Лише уявіть, до якої ницості дійшла Росія, якщо її представники украли із Маріуполя, повністю зруйнованого нею, навіть кілька вцілілих тролейбусів. Ось така вона "велика" Росія - краде тролейбуси.

За словами Зеленського, Росія намагається позбавити людство базових цінностей, на яких будувалась цивілізація останні століття.

: "Росія намагається поширити дезінформаційну тезу, що війна в Україні, це щось там про Сполучені Штати, НАТО у Європі… Але війна Росії проти України – це далеко не тільки про Європу. 

Це про глобально важливі речі. Російське керівництво хоче відкинути всі здобутки історичного розвитку людства, зокрема систему міжнародного права, яка в нас є сьогодні, і повернутися до життя, як у XІX столітті чи навіть раніше. 

Коли було неможливим усе те, що дало мільярдам людей шанс на гармонійний розвиток і добробут".

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#Зеленьский #Маріуполь #Росія
Ольга Романова
редактор
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