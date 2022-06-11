На Донетчині через обстріли залишилися без світла Краматорськ, Слов'янськ, Костянтинівка, Дружківка та Бахмут

Через бойові дії знеструмлено північ області, передусім Бахмутський та Краматорський райони.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



Внаслідок російських обстрілів було пошкоджено електролінії в районі Торецька, що у свою чергу потягнуло відключення підстанцій НЕК Укренерго на території області.



Без електрики Краматорськ, Слов'янськ, Костянтинівка, Дружківка, Бахмут — усі найбільші міста на вільній території Донеччини.



Зараз фахівці Бахмутського регіонального центру обслуговування електромереж працюють над відновленням електропостачання.



Росіяни б'ють цілеспрямовано по об'єктах критичної інфраструктури, щоб ускладнити життя тих, хто досі залишається в області.



Прагнемо відновити постачання електрики якнайшвидше, але все залежатиме від безпекової ситуації.