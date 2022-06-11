Загрози глобальної продовольчої кризи в результаті нападу росії на Україну

Окупанти, розпочавши загарбницьку війну в Україні, обрали тактику тотального знищення важкої промисловості на Донбасі, агропромислового комплексу на півдні нашої держави, нафтозаводів, баз зберігання нафтопродуктів, блокування морських портів та знищення зернових терміналів.

Все це робиться з однією метою, зруйнувати українську економіку та позбавити нашу державу основних джерел доходів від продажу зернових та продовольчих товарів по всьому світу.

Понад мільярд людей залежать від постачання української пшениці, соняшникової олії та інших стратегічно важливих продовольчих товарів.

До російського вторгнення Україна була провідним постачальником для всього світу продуктів харчування, таких як зернові культури, олія та цукор, для країн з низьким рівнем життя населення.

В результаті нападу росії, наступного року врожай в Україні може впасти на 40%, що загрожує голодом низці країн Азії та Африки. Російська агресія підриває сільськогосподарський потенціал України та унеможливлює задоволення світового попиту у майбутньому.

Росіяни заявляють, що цього року вони очікують у себе рекордний врожай, насправді вкравши з території України більше 500 тис. тон зерна, шантажуючи при цьому увесь світ продовольчою кризою, так само як до цього росія вдавалася до енергетичного шантажу.

З огляду на вищевикладене, є дуже важливою консолідація зусиль міжнародної спільноти по тиску на росію санкціями та надання Україні далекобійної, високоточної зброї для розблокування роботи українських портів та захисту продовольчої, сільськогосподарської та інших стратегічних галузей промисловості, які є взаємопов’язаними, адже зараз вже від цього залежить не тільки безпека України, а й безпека всього світу.