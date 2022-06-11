Важливість продовження військової допомоги від партнерів України

Четвертий місяць Україна продовжує героїчну боротьбу з російською агресією, стримуючи окупанта, не здається на милість ворога, а Народ та Збройні сили України сповнені рішучості битися із загарбником.

Ситуація на фронті більш стабільна і прогнозована, ніж три місяці тому, а відсутність контрнаступу українського війська обумовлена нестачею далекобійної та високоточної зброї, як то артилерійські та ракетні системи, реактивні системи залпового вогню та засоби протиповітряної оборони.

Як показали місяці війни, заяви росії про оточення Збройних сил України в «котлах» є брехнею, а російська армія здатна зайти тільки у зруйновані вщент артилерією та ракетами міста та села, адже українські вояки завдають ворогу істотних втрат вміло маневруючи та застосовуючи тактику засідок.

Битва на Донбасі, який росіяни намагалися захопити до 10 червня, щоб подати хоча б цю перемогу до Дня росії, показала що Збройні сили України знаходяться в більш сприятливих умовах ніж навіть прогнозували більшість військових аналітиків, у тому числі і західних.

Негайне постачання далекобійної та високоточної зброї Україні здатне реально переломити хід війни на користь України, адже мотивації, знань та хоробрості українським воїнам не бракує.

Саме зараз від швидкості постачання Україні західної зброї залежить те, як довго триватиме війна, скільки людей у ній загине, скільки будинків, шкіл та дитячих садочків буде зруйновано окупантом.

Наразі, коли стратегічне розташування військ та ініціатива знаходяться на боці Збройних сил України, ще не пізно посилити фронт, щоб відкинути росіян на найбільш важливих напрямках, адже на сьогодні вже всім стало зрозуміло що перемога України в цій війні принесе мир та стабільність не тільки у всій Європі, а й по всьому світу.