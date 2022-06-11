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  • Гайдай: В вуличних боях в Сєвєродонецьку наші військові перемагають
Ольга Романова
редактор
23:31, 11 червня
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Гайдай: В вуличних боях в Сєвєродонецьку наші військові перемагають

На Луганщині декілька важких напрямків – з боку Попасної, Сєвєродонецька та річки Сіверський Донець, яка зараз зміліла.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Дуже потужні бої точаться в Тошківці та Сєвєродонецьку. Територію «Азоту» обстрілюють годинами з артилерії, сталася велика пожежа після потрапляння російських снарядів в радіатори, з яких витекло мастило.

В вуличних боях в Сєвєродонецьку наші військові перемагають, але російська артилерія нищить будинок за будинком;

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#Гайдай #Луганщина #Донбас #Сєвєродонецьк #ЗСУ #обстріли #окупанти
Ольга Романова
редактор
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