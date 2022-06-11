Гайдай: В вуличних боях в Сєвєродонецьку наші військові перемагають

На Луганщині декілька важких напрямків – з боку Попасної, Сєвєродонецька та річки Сіверський Донець, яка зараз зміліла.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Дуже потужні бої точаться в Тошківці та Сєвєродонецьку. Територію «Азоту» обстрілюють годинами з артилерії, сталася велика пожежа після потрапляння російських снарядів в радіатори, з яких витекло мастило.



В вуличних боях в Сєвєродонецьку наші військові перемагають, але російська артилерія нищить будинок за будинком;