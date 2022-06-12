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Ольга Романова
редактор
13:17, 12 червня

Пятов у переможному матчі з Вірменію зіграв останній матч за збірну України, - ФОТО

Голкіпер збірної України Андрій Пятов прокоментував результат поєдинку Ліги націй із Вірменією (3:0), який став для нього останнім у складі національної команди.

Про це інформує пресслужба УАФ.

— Про таке завершення кар’єри можна було тільки мріяти?

— Так, я дуже вдячний усім хлопцям, хто брав у цьому участь. Мені дуже й дуже приємно. Це на все життя. Повірте, це ще раз показує, яка в нас дружна збірна. Дякую всім уболівальникам, вони просто чудові.

— Ти міг мріяти про те, що атмосфера буде такою теплою?

— Я дуже ретельно готувався до гри, відкинув усі формальності, був сконцентрований. Але після фінального свистка емоції вже випирали з мене. Я дуже щасливий, дуже вдячний всім.

Пятов у переможному матчі з Вірменію зіграв останній матч за збірну України, - ФОТО, фото-1

Фото прес-служби УАФ

— У тебе було ушкодження. Ти прийняв рішення зіграти з вірменами через біль...

— У нас була домовленість із головним тренером, що я зіграю 11 червня останній поєдинок. Але напередодні гри з Ірландією я отримав неприємну травму, після якої лікар сказав, що необхідна пауза в три тижні. Я запитав, чи зможу зіграти один матч. Він сказав, що якщо два-три дні буду колоти знеболювальне, то зможу.

— Упродовж гри коліно турбувало?

— Наші лікарі — чарівники. Вони поставили мене на ноги. Зараз у мене буде пауза, під час якої я зможу залікувати коліно.

— Наша команда не змогла забити в першому таймі, але показала характер.

— Вірмени більше діяли на контратаках, дуже добре захищалися. Це як «Шахтар» та «Динамо» в чемпіонаті України, коли вся команда суперників біля чужого штрафного. Тому треба було забити перший гол. Добре, що хлопці в другому таймі відразу вийшли й забили. Трішки гра пішла в інше русло, тому й такий рахунок.

— Без твоїх фірмових сейвів не обійшлося.

— Ми із Забарним домовилися — він зрізає, а я відбиваю (сміється).

— Що побажаєш хлопцям, які будуть продовжувати справу, розпочату разом із тобою?

— Я тепер їхній уболівальник. Наступна гра — з Ірландією, я буду перед екраном, підтримуватиму хлопців. Тільки перемога, тільки вперед!

Пятов у переможному матчі з Вірменію зіграв останній матч за збірну України, - ФОТО, фото-2

Фото прес-служби УАФ

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#Шахтар #Пятов #збірнаУкраїни #ЛігаНацій
Ольга Романова
редактор
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