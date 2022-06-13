США засуджують російську агресію та продовжують підтримувати територіальну цілісність України

Сполучені Штати Америки продовжують непохитно підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України та засуджують російську агресію.

Про це йшла мова під час зустрічі Голови Служби безпеки України Івана Баканова та нещодавно призначеного Посла США Бріджит Брінк, інформує пресцентр СБУ.

«Ми високо цінуємо надану Сполученими Штатами безпрецедентну фінансову та військову підтримку, яка допомагає нашим захисникам протидіяти російській агресії. Важливим для нас є і економічний фронт боротьби, де американським Урядом запроваджено до рф найбільший за всю історію обсяг санкцій», – наголосив Іван Баканов.

Голова СБУ розповів про виклики і загрози, з якими зіткнулася спецслужба під час повномасштабного вторгнення рф, і про те, як з першого дня співробітники СБУ стали на захист країни.

«Ми продовжуємо робити все можливе для звільнення українських територій. І нашій державі, як і раніше, потрібна потужна підтримка міжнародних партнерів», – підкреслив Іван Баканов.

У свою чергу пані Посол підтвердила готовність продовжувати плідну та наполегливу взаємодію з українським урядом.

«Ми розуміємо, що для України – це війна на виживання, а для США боротьба українського народу – це захист принципу непорушності українських кордонів перед силовим захопленням. Як зазначив президент Дж. Байден, стояти поруч з Україною в цю непросту хвилину – це не просто правильна позиція. Це також в наших національних інтересах – забезпечити мир та стабільність у Європі та дати чіткий сигнал про те, що застосування сили – це не правильний підхід. Якщо росія не заплатить високу ціну за вчинені нею дії, існування інших мирних демократій опиниться під загрозою, що знаменуватиме кінець міжнародного порядку, заснованого на правилах, та створить можливості прояву агресії в інших місцях», – зазначила Бріджит Брінк.