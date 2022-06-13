Росіяни у всьому світі просили зброю України та газове ембарго: парадокс Дня Росії

Незважаючи на запевнення держканалів, що спецоперацію підтримує переважна більшість, 12 червня у більш ніж 70 містах світу під час прямого включення тисячі росіян, які проживають за кордоном, закликали владу країн продовжувати надавати всебічну допомогу Україні, а своїх співвітчизників у РФ – чинити опір режиму Кремля.

«Російські зараз найроз'єднаніша нація, десятки мільйонів наших співгромадян живуть по всьому світу і повернутися в Росію не можуть, тому що розуміють, що на них чекає в кращому разі в'язниця і довгі роки ув'язнення – протестувати в Росії зараз не можна», - констатував утиски демократії автор каналу "Популярна політика".

У Барселоні звучали гасла, що «Путін – убивця, він вбиває дітей не тільки українських, а й росіян», «Геть імперіалізм», «Якщо світ хоче бути цивілізованим, ви зобов'язані врятувати Україну», «Ми не бойові буряти Путіна, ми не індіанці Донбасу», - заявила дівчина з плакатом «Буряти на боці України».

У Лондоні активісти принесли на акцію опудало Путіна, а активіста з Кракова зізналася, що до початку війни перебувала у Києві та шкодує, що не скоро зможе повернутися». Активісти скандували «Свободу Олексію Навальному» та навіть крамольне для держканалів «Слава Україні».

Мабуть, найрішучішими виявилися шведські активісти зі Стокгольма та Гетеборга. У Стокгольмі учасники заявляли, що Росія має припинити війну, визнати незалежність України та повернути їй усі окуповані території, включаючи Крим, Європа має стати незалежною від Росії та перестати купувати нафту та газ у РФ, а також що Росія має стати не умовною, а справжньою Федерацією вільні народи.

У Гетеборзі акції у Консульства РФ менш численні, але креативні. 24 травня вони запустили ініціативу Be like Bondarev. Resign today» (перший співробітник МЗС РФ, який подав у відставку на знак протесту проти війни), закликали співвітчизників у всьому світі виходити до посольств РФ, щоб тролити своїх дипломатів. 1 червня росіяни Гетеборга вийшли з плакатом «Батьківщина - це не ж*па президента», а 12 червня – з гаслом «Путін, від'бись».

Отже, самі росіяни у багатьох містах вимагали негайно вивести війська з території України, надати необхідну зброю для захисту її суверенітету, адже перемога України – це свобода Росії, звучало неодноразово. Це свідчить у тому, що у суспільстві дозріває запит на денацифікацію Росії силами самих росіян у Росії. Масовість та географія акцій підтверджують, що заяви Кремля про іноагентів – фейк та пропаганда, проти війни та путінського режиму звучить голос самого народу.