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  • Окупанти рф за добу залишилися ще без 150 загарбників - Генштаб ЗСУ
Ольга Романова
редактор
11:01, 13 червня

Окупанти рф за добу залишилися ще без 150 загарбників - Генштаб ЗСУ

Армія РФ втратила близько 150 своїх військових минулої доби.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 13 червня.

Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати росії в особовому складі досягли близько 32,3 тис. солдатів.

За даними Генштабу ЗСУ, з 24 лютого Росія втратила:

    1432 танка
    3492 бойових броньованих машин
    718 артилерійських систем
    226 РСЗВ
    97 засобів ППО
    213 літаків
    178 вертольотів
    585 БПЛА оперативно-тактичного рівня
    125 крилатих ракет
    13 кораблів/катерів
    2460 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
    54 одиниці спеціальної техніки.

«Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються», – йдеться у повідомленні.

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#втрати #ЗСУ #окупанти #рф
Ольга Романова
редактор
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