11:01, 13 червня
Окупанти рф за добу залишилися ще без 150 загарбників - Генштаб ЗСУ
Армія РФ втратила близько 150 своїх військових минулої доби.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 13 червня.
Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати росії в особовому складі досягли близько 32,3 тис. солдатів.
За даними Генштабу ЗСУ, з 24 лютого Росія втратила:
1432 танка
3492 бойових броньованих машин
718 артилерійських систем
226 РСЗВ
97 засобів ППО
213 літаків
178 вертольотів
585 БПЛА оперативно-тактичного рівня
125 крилатих ракет
13 кораблів/катерів
2460 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
54 одиниці спеціальної техніки.
«Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються», – йдеться у повідомленні.
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