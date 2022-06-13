Окупанти рф за добу залишилися ще без 150 загарбників - Генштаб ЗСУ

Армія РФ втратила близько 150 своїх військових минулої доби.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 13 червня.



Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати росії в особовому складі досягли близько 32,3 тис. солдатів.



За даними Генштабу ЗСУ, з 24 лютого Росія втратила:



1432 танка

3492 бойових броньованих машин

718 артилерійських систем

226 РСЗВ

97 засобів ППО

213 літаків

178 вертольотів

585 БПЛА оперативно-тактичного рівня

125 крилатих ракет

13 кораблів/катерів

2460 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн

54 одиниці спеціальної техніки.



«Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються», – йдеться у повідомленні.