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  • Мер Святогірська відкрито пішов у служіння до окупантів Росії (ФОТО)
Ольга Романова
редактор
13:32, 13 червня

Мер Святогірська відкрито пішов у служіння до окупантів Росії (ФОТО)

Український мер Святогірська Володимир Бандура відкрито перейшов на бік ДНР.

Ватажок псевдореспубліки Денис Пушилін провів з ним зустріч і призначив "головою адміністрації" Святогірська, в якому через обстріл РФ нещодавно згорів найбільший дерев'яний храм України. Про це повідомив сам Пушилін у своєму Telegram, пише Сегодня.

Він заявив, що раніше Бандура був змушений приховувати свою позицію від української влади. Також Пушилін опублікував фото зустрічі із мером-зрадником.

В Україні проти Бандури відкрили кримінальну справу після того, як він звинуватив ЗСУ у підпалі скиту Святогірської лаври.

У повідомленні ДБР говорилося, що мер роздає інтерв'ю російським пропагандистам, у яких публічно пропагує "російський світ", дискредитує ЗСУ та державну владу України.

Мер Святогірська відкрито пішов у служіння до окупантів Росії (ФОТО), фото-1



На одному з таких відео, поширеному в соціальних мережах, мер публічно підтримав пропагандистські погляди "визволителів", дискредитуючи Збройні сили України та державну владу, поширив російський фейк про нібито підпал українськими військовими Всехсвятського скиту Святогірської лаври.

Слідчі ДБР розпочали щодо мера досудове розслідування за фактом державної зради.

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#Святогорськ
Ольга Романова
редактор
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