15:35, 13 червня
Надійне джерело
За добу близько ста маріупольців виїжджають на підконтрольну Україні територію
Близько 70-120 мирних жителів Маріуполя на добу можуть евакуюватися з міста на підконтрольну Україні територію.
Про це повідомив в ефірі телемарафону UArazom мер Маріуполя Вадим Бойченко, інформує Lb.ua.
Він зазначив, що на даний момент майже немає можливості виїхали з окупованого міста.
“Сьогодні евакуація відбувається не так численно, як це було раніше. Тобто сьогодні на підконтрольну частину нашої держави доїжджають за добу десь 70-120 наших маріупольців", – сказав він.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
live comments feed...