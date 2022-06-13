  • Головна
  • За добу близько ста маріупольців виїжджають на підконтрольну Україні територію
Ольга Романова
редактор
15:35, 13 червня
Надійне джерело

За добу близько ста маріупольців виїжджають на підконтрольну Україні територію

Близько 70-120 мирних жителів Маріуполя на добу можуть евакуюватися з міста на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомив в ефірі телемарафону UArazom мер Маріуполя Вадим Бойченко, інформує Lb.ua.

Він зазначив, що на даний момент майже немає можливості виїхали з окупованого міста.

“Сьогодні евакуація відбувається не так численно, як це було раніше. Тобто сьогодні на підконтрольну частину нашої держави доїжджають за добу десь 70-120 наших маріупольців", – сказав він.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Бойченко #Маріуполь
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Політичні новини", "Прес-реліз" та "Партнерський спецпроект" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту