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  • На хімзаводі "Азот" у Сєвєродонецьку перебувають близько 500 мирних жителів
Ольга Романова
редактор
16:10, 13 червня

На хімзаводі "Азот" у Сєвєродонецьку перебувають близько 500 мирних жителів

У Сєвєродонецьку на території хімзаводу Азот залишаються близько 500 мирних жителів, зокрема десятки дітей, повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«На території заводу Азот у Сєвєродонецьку залишаються близько 500 мирних жителів, із них 40 — це діти. Іноді військовим удається когось евакуювати», — пише він у Telegram.

За його словами, сьогодні немає загрози оточення українських військ у Луганській області. Гайдай також повідомив, що два мости, що ведуть до Сєверодонецька, зруйновані, а третій «старий і критично аварійний» — вантажівки ним пересуватися не можуть. У разі руйнування цього мосту обласний центр буде відрізано, повідомив глава ОВА.

«Евакуації із Сєверодонецька немає. Зважаючи на останні події, єдиний варіант виходу з міста — це пішки вцілілим мостом, тому що автобуси не проїдуть — але це дуже небезпечно», — додав він.

Гайдай наголосив, що організований вихід із міста стане можливим, якщо країна-агресор дасть гарантії безпеки.

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#Луганщина #Гайдай #обстріли #Сєвєродонецьк #евакуація
Ольга Романова
редактор
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