Окупанти проводять показові «судилища» над українськими військовослужбовцями

«Суди» та «правоохоронні органи» так званих псевдо республік «ЛНР» та «ДНР» намагаються проводити показові слідчі та судові процеси над українськими воїнами, які захищають рідну Україну, однак її повноваження не визнані ні однією державою світу, окрім росії, за вказівкою якої вони створюють «картинку» для світових ЗМІ.

Діяльність цих псевдо формувань, утворює склад кримінальних злочинів по всім міжнародним правовим актам, адже це ніщо інше, як викрадення та утримання людей в заручниках, а винесення та виконання та званих «смертных приговоров», підпадають під низку статей Кримінального кодексу України, зокрема, «Умисне вбивство заручника або викраденої людини» та «Умисне вбивство вчинене за попередньою змовою групою осіб».

Женевська конвенція напряму забороняє вчиняти страти військовополонених, але як ми знаємо, договори з росією не вартують паперу на якому вони підписані, тому вона їх ігнорує систематично, але у вік глобальних технологій сховати це вже не вдасться.

А це означає, що всі хто незаконно переслідував українців, катував, вбивав та вчиняв незаконні судилища повинні бути встановлені, знайдені та покарані по всій суворості закону.

Європейській союз виділив понад 7,25 мільйонів євро для Міжнародного кримінального суду, який буде головним судом у розгляді військових злочинів росії, крім національних судових органів України.

Росія опинилась в міжнародній ізоляції, її економіка поступово руйнується, рівень життя населення падає, путін увів країну на шлях поступового руйнування, адже торгівля ресурсами, за рахунок яких існує росія поступово припиняється.

Кількість злочинів та доказової бази, щодо протиправної діяльності росії постійно зростає, вже всім країнам у світі стало зрозуміло, що росія є агресором та окупантом незалежної України, союзників у росії в світі майже не залишилося, а те що міжнародні злочинці на чолі з путіним понесуть справедливу відповідальність стає все очевиднішим.