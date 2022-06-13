Cергій Кірієнко: ми дорого заплатимо за окупацію України

12 червня в день росії перший заступник глави адміністрації президента росії Сергій Кірієнко виступив з досить цікавим «поздоровленням» до «соотєчєствєнніков».

На рейтинговому російському сайті «Известия» опубліковане звернення, в якому Кірієнко, окрім згадки про вже звичне для українців «формування русофобії на Україні» та «у всьому винен Захід», який нібито за допомогою маніпулювання прагне «зробити з української держави інструмент послаблення росії», зізнався, що працює над приєднанням нових територій.

Вкотре викликало у українських користувачів обурення фраза, що в Україні «насильно забороняють говорити на російській мові, любити поетів та співати пісні». Звісно, після 24 лютого ті, хто навіть не задумувався про важливість мови, «насильно» та принципово почали говорити українською, почали співати українською!

Викликав обурення і намір провести псевдореферендуми на окупованих територіях, адже результати жодного з них не будуть визнані ані в Україні, ані у світі! Людство ХХІ століття не вірить росіянам!

Натомість порадувало, що Кірієнко розуміє і відкрито говорить про те, що весь тягар військово-імперських амбіцій Путіна та Кремля ляже безпосередньо на простих росіян. «Вся росія буде відновлювати Донбас, розрушений фашистами. Так, це буде коштувати декілька трильйонів рублів. Але ці гроші будуть виділені з російського бюджету – навіть ціною тимчасового зниження рівня життя країни»!

Чи сподобається це пересічним росіянам? Навряд чи! Принаймні, навіть статтю видалили з сайту, щоб «не засмучувати» їх такими «райдужними» перспективами.