09:01, 14 червня
На Донеччині за добу окупанти вбили трьох мирних мешканців
За 13 червня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 1 в Авдіївці, 1 у Новоселівці Першій та 1 у Курахівці.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Ще 5 людей отримали поранення.
Крім того, в Донецькій області померли двоє цивільних, які отримали поранення на Луганщині.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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