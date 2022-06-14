На Донеччині за добу окупанти вбили трьох мирних мешканців

За 13 червня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 1 в Авдіївці, 1 у Новоселівці Першій та 1 у Курахівці.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Ще 5 людей отримали поранення.



Крім того, в Донецькій області померли двоє цивільних, які отримали поранення на Луганщині.



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.