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  • Казанський: По центру Донецька б'ють із території, підконтрольної окупантам, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
09:44, 14 червня
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Казанський: По центру Донецька б'ють із території, підконтрольної окупантам, - ВІДЕО

Вчора, 13 червня, по Донецьку цілий день завдавали артударів. Причому самі жителі фіксують, що стріляють практично із самого Донецька.

Про це пише журналіст та блогер Денис Казанський.

"На відео здивованого донеччанина чітко чутно мінус - і відразу приліт через 2 секунди. Ситуація просто один на один із тією, що була в Луганську у 2014. По центру Донецька б'ють із території, підконтрольної окупантам. Вихідні з лінії фронту не було б чути у центрі міста. Навіть ДНРівці визнають, що діється щось незрозуміле (хоча насправді зрозуміле).

Так званий депутат народної ради ДНР Олег Фролов (на фото) пише: «Вихлоп – 2 сек. розрив. Я тупо не розумію, що відбувається».

Коментарі до його посади теж характерні – місцеві усі розуміють. Як і 2014 року, Донецьк обстрілюють самі росіяни. ЗСУ за всі роки війни таких ударів по центру Донецька ніколи не завдавали", - наголошує Казанський.

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#Донецьк #обстріли #Казанський
Ольга Романова
редактор
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