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  • Втрати окупантів зросли до 32 тис. 500 загарбників
Ольга Романова
редактор
10:20, 14 червня

Втрати окупантів зросли до 32 тис. 500 загарбників

Армія РФ втратила ще близько 200 своїх військових минулої доби.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 13 червня.

Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати росії в особовому складі досягли близько 32,5 тис. солдатів.

За даними Генштабу ЗСУ, з 24 лютого Росія втратила:

    1434 (+2) танка
    3503 (+11) бойових броньованих машин
    721 (+3) артилерійських систем
    229 (+3) РСЗВ
   97 (+0) засобів ППО
    213 (+0) літаків
    179 (+1) вертольотів
    588 (+3) БПЛА оперативно-тактичного рівня
    125 (+0) крилатих ракет
    13 (+0) кораблів/катерів
    2473 (+13) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
    54 (+0) одиниці спеціальної техніки.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

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#втрати #окупанти #14 червня
Ольга Романова
редактор
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