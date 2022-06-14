10:20, 14 червня
Втрати окупантів зросли до 32 тис. 500 загарбників
Армія РФ втратила ще близько 200 своїх військових минулої доби.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 13 червня.
Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати росії в особовому складі досягли близько 32,5 тис. солдатів.
За даними Генштабу ЗСУ, з 24 лютого Росія втратила:
1434 (+2) танка
3503 (+11) бойових броньованих машин
721 (+3) артилерійських систем
229 (+3) РСЗВ
97 (+0) засобів ППО
213 (+0) літаків
179 (+1) вертольотів
588 (+3) БПЛА оперативно-тактичного рівня
125 (+0) крилатих ракет
13 (+0) кораблів/катерів
2473 (+13) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
54 (+0) одиниці спеціальної техніки.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
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