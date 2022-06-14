Втрати окупантів зросли до 32 тис. 500 загарбників

Армія РФ втратила ще близько 200 своїх військових минулої доби.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 13 червня.



Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати росії в особовому складі досягли близько 32,5 тис. солдатів.



За даними Генштабу ЗСУ, з 24 лютого Росія втратила:



1434 (+2) танка

3503 (+11) бойових броньованих машин

721 (+3) артилерійських систем

229 (+3) РСЗВ

97 (+0) засобів ППО

213 (+0) літаків

179 (+1) вертольотів

588 (+3) БПЛА оперативно-тактичного рівня

125 (+0) крилатих ракет

13 (+0) кораблів/катерів

2473 (+13) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн

54 (+0) одиниці спеціальної техніки.



Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.