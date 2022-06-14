На сході країни українські захисники знищили майже пів сотні окупантів за добу

На сході України за минулу добу українські захисники знищили 48 російських окупантів. Про це повідомляє прес-служба оперативно-тактичного угруповання "Схід" . "Українські захисники продовжують стримувати агресора у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"", - йдеться у повідомленні. Зокрема, протягом доби 13 червня ліквідовано: особового складу – 48; БМП – 1; спеціальної техніки – 1; мінометів – 2; АТТ - 2; БПЛА - 1; складів з б/п - 2; складів із ПММ – 1.

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Ольга Романова редактор