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  • На сході країни українські захисники знищили майже пів сотні окупантів за добу
Ольга Романова
редактор
11:16, 14 червня

На сході країни українські захисники знищили майже пів сотні окупантів за добу

На сході України за минулу добу українські захисники знищили 48 російських окупантів.  

Про це повідомляє прес-служба оперативно-тактичного угруповання "Схід" .

"Українські захисники продовжують стримувати агресора у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, протягом доби 13 червня ліквідовано: особового складу – 48; БМП – 1; спеціальної техніки – 1; мінометів – 2; АТТ - 2; БПЛА - 1; складів з б/п - 2; складів із ПММ – 1.

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#війна #окупанти #ліквідація
Ольга Романова
редактор
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