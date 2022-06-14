Ще 64 загиблих героїв Маріуполя - захисників "Азовсталі" - повернені до України

Черговий обмін тілами загиблих військовослужбовців відбувся 14 червня у Запорізькій області.

Про це повідомила прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Україні вдалося повернути тіла 64 загиблих захисників маріупольського заводу «Азовсталі». Відповідна домовленість була досягнута внаслідок переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олега Котенка", - йдеться у повідомленні.

Наразі процес повернення тіл загиблих українських армійців триває та відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Раніше повідомлялося, що за результатами декількох обмінів до Києва доправили тіла 220 загиблих героїв - захисників Маріуполя.