14:35, 14 червня
Ще 64 загиблих героїв Маріуполя - захисників "Азовсталі" - повернені до України
Черговий обмін тілами загиблих військовослужбовців відбувся 14 червня у Запорізькій області.
Про це повідомила прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
"Україні вдалося повернути тіла 64 загиблих захисників маріупольського заводу «Азовсталі». Відповідна домовленість була досягнута внаслідок переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олега Котенка", - йдеться у повідомленні.
Наразі процес повернення тіл загиблих українських армійців триває та відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.
Раніше повідомлялося, що за результатами декількох обмінів до Києва доправили тіла 220 загиблих героїв - захисників Маріуполя.
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