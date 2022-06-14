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  • Ще 64 загиблих героїв Маріуполя - захисників "Азовсталі" - повернені до України
Ольга Романова
редактор
14:35, 14 червня

Ще 64 загиблих героїв Маріуполя - захисників "Азовсталі" - повернені до України

Черговий обмін тілами загиблих військовослужбовців відбувся 14 червня у Запорізькій області. 

Про це повідомила прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Україні вдалося повернути тіла 64 загиблих захисників маріупольського заводу «Азовсталі». Відповідна домовленість була досягнута внаслідок переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олега Котенка", - йдеться у повідомленні.

Наразі процес повернення тіл загиблих українських армійців триває та відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Раніше повідомлялося, що за результатами декількох обмінів до Києва доправили тіла 220 загиблих героїв - захисників Маріуполя.

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#обмінтілами #захисникиМаріуполя
Ольга Романова
редактор
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